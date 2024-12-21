Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Подрыв петарды совершен в ТЦ «Гелиос» в Королеве

Подрыв петарды совершен в ТЦ «Гелиос» в Королеве

Фото: iStock/Nenadpress

Фото: iStock/Nenadpress

В ТЦ «Гелиос» в Королеве взорвали петарду, передает Telegram-канал SHOT.
Согласно информации канала, было порядка 20 залпов. Сотрудником ТЦ пришлось прятаться под столами.

По предварительным данным, поджигатель успел скрыться. Торговый центр временно закрыли.



Всех посетителей и сотрудников вывели на улицу. В результате произошедшего, предварительно, пострадавших нет.

Читайте также:

Очевидцы сообщили о звуках стрельбы в ТЦ в Москве

Власти объяснили звуки взрывов в Казани испытаниями на заводе

Мытищинский рецидивист съел доказательства по делу прямо во время допроса
#торговый центр
#тц
#королёв
#взрыв
#эвакуация
Прокуратура: дети и взрослые отравились парами хлора в бассейне Тобольска
21 декабря 2024, 15:20

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В Тобольске Тюменской области 15 детей и двое взрослых отравились парами хлора в бассейне на базе отдыха. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Там добавили, что уголовное дело уже возбуждено.
Перед этим в прокуратуре Екатеринбурга проинформировали, что в реанимации с ботулизмом оказались женщины после того, как употребили в пищу рыбные консервы «За Родину». В частности, речь шла о шпротах. Реализацию указанной продукции приостановили по всей России. Уточнялось, что состояние пострадавших оценивалось, как тяжелое.

Ранее стало известно, кто стал жертвой украинских мошенников в Москве и за какое деяние задержали злоумышленника. Подробнее в материале на сайте «Радио 1».

Читайте также:

В Казани при атаке БПЛА вспыхнули пожары в жилых домах

В Якутии ночной клуб чуть не сгорел из-за взрыва петарды

Подозреваемый в наезде на толпу в Магдебурге был беженцем
#мир
#россия
#россияне
#тюмень
#бассейн
#дети
#родители
#отравление
#прокуратура
#уголовное дело
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
SHOT: Пенсионерку-поджигательницу задержали в Отрадном в Москве
21 декабря 2024, 15:04

Фото: istockphoto/OlgaMiltsova

Пенсионерку-поджигательницу задержали в ТЦ «Форт» столичного района Отрадное, сообщает SHOT. Авторы публикации уточняют, по их данным, злоумышленница взорвала петарду в МФЦ. По ее словам, с ней общались аферисты с Украины. К счастью, в результате инцидента пострадавших нет. Посетители подумали, что в ТЦ стреляют и побежали на улицу.
Перед этим авторы Baza проинформировали, что на северо-востоке столицы очевидцы услышали звуки стрельбы. Посетителей эвакуировали, а на место происшествия выехали представители экстренных служб города.

Кроме того, ранее сообщалось, что сделал с доказательствами мытищинский рецидивист, пока его допрашивали. В настоящее время по факту случившегося идет проверка.

Читайте также:

В Курске задержан ответственный за оборону области: часы за $100 тыс. и ущерб на 173 млн, что известно о Владимире Лукине

Власти объяснили звуки взрывов в Казани испытаниями на заводе

МЧС раскрыло протяженность загрязненного мазутом берега Кубани
#мир
#россия
#москва
#новости
#поджог
#криминал
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Власти объяснили звуки взрывов в Казани испытаниями на заводе
21 декабря 2024, 14:59

Фото: iStock/RamonCast

Звуки взрывов в Казани вызваны испытаниями на пороховом заводе. Об этом информирует администрация Кировского и Московского районов Казани.
Отмечается, что громкие хлопки были слышны из-за испытаний на пороховом заводе. По данным администрации, мероприятия плановые и продлятся до 16:00 мск.

Администрация попросила местных жителей сохранять спокойствие.

Напомним, массированная атака дронов по жилым домам в Казани произошла в субботу, 21 декабря. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке БПЛА. Информация о пострадавших уточняется.

Читайте также:

Один из ударивших по высотке в Казани дронов пытались сбить из стрелкового оружия

Очевидцы сообщили о звуках стрельбы в ТЦ в Москве

Мытищинский рецидивист съел доказательства по делу прямо во время допроса
#дом
#бпла
#мероприятия
#жк
#администрация
#тц
#информация
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Очевидцы сообщили о звуках стрельбы в ТЦ в Москве
Baza: очевидцы сообщили о звуках стрельбы в ТЦ «Форт» в Москве
21 декабря 2024, 14:36

Фото: iStock/blinow61

Очевидцы сообщают о звуках стрельбы в торговом центре «Форт» на cеверо-востоке Москвы. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Посетители были эвакуированы из здания. Уточняется, что на место выехали оперативные службы.




По данным Telegram-канала SHOT, пенсионерка-поджигательница была задержана в ТЦ «Форт». Отмечается, что она взорвала петарду в помещении МФЦ по заданию украинских кураторов. В результате произошедшего никто не пострадал.

Читайте также:

Мытищинский рецидивист съел доказательства по делу прямо во время допроса

МЧС раскрыло протяженность загрязненного мазутом берега Кубани

В Казани при атаке БПЛА вспыхнули пожары в жилых домах

#пенсионерка
#мфц
#бпла
#пожары
#тц
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мытищинский рецидивист съел доказательства по делу прямо во время допроса
«112»: Мытищинский рецидивист съел доказательства по делу прямо во время допроса
21 декабря 2024, 14:27

Фото: iStock/OlFedv

Мытищинский рецидивист съел доказательства по делу прямо во время допроса, передает Telegram-канал «112».
Инцидент произошел в камере следственного кабинета в Подмосковье. Мамука Чхапелия протянул руку через решетку, взял документы уголовного дела и съел их. В настоящее время по этому факту проводится проверка.

Мужчина обвиняется в организации экстремистской деятельности. До этого он был неоднократно судим по различным статьям. В мае 2022 года он совершил убийство, а несколькими годами ранее отрезал себе кусок языка.

Читайте также:

В Якутии ночной клуб чуть не сгорел из-за взрыва петарды

Пожилая женщина держала в машине труп своего знакомого

«Будешь моей женой»: Девушка из Москвы рассказала о домогательствах мигранта на рабочем месте
#подмосковье
#убийство
#проверка
#труп
#женщина
#клуб
#документы
#инцидент
#мужчина
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Курске задержан ответственный за оборону области: часы за $100 тыс и ущерб на 173 млн, что известно о Владимире Лукине
21 декабря 2024, 13:40

Владимир Лукин, Роман Старовойт, Павел Кипарисов (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями при возведении фортификационных сооружений в приграничной зоне СВО.
Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ на его заместителя Игоря Грабина. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Владимир Лукин: ​чем известен


Владимир Лукин (Фото: kursk.in/corporation)

Карьера Владимира Лукина началась в Москве. С 2001 по 2016 годы Лукин работал на различных должностях государственной службы, в том числе исполнял обязанности заместителя директора государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», начальника инспекции жилищного надзора по Восточному административному округу Москвы и руководителя Московского аналитического центра в сфере городского хозяйства.

В 2018 году он занял пост советника губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, а затем стал советником губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

11 октября 2021 года Владимир Лукин был назначен генеральным директором АО «Корпорация развития Курской области». Корпорация выступает в роли единого оператора, занимающегося взаимодействием с инвесторами и развитием инвестиционной инфраструктуры. В функции компании Лукина входил контроль за всеми капиталоемкими проектами развития региона, в том числе строительство оборонительных сооружений.

Долгая работа в Москве позволила Лукину завести влиятельных покровителей и быстро продвигаться по карьерной лестнице. По информации издания «Утроnews», на многие поступки Лукина закрывали глаза, так как он является частью ЖКХ-клана Москвы и входит в обширную сеть кадров, связанных с управлением регионами.

Строительство оборонных сооружений


Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В 2023 году АО «Корпорация развития Курской области» получила шесть контрактов гособоронзаказа на строительство фортификационных сооружений для СВО. Сумма контрактов превышала 3,2 млрд рублей. Корпорация, со штатной численностью примерно 20 сотрудников и отсутствием компетенций в строительстве оборонительных сооружений, заключала договоры субподряда на возведение и техническое прикрытие опорных пунктов на территории Курской области. Часть денежных средств оставалась в корпорации и впоследствии делилась между фигурантами уголовного дела.

В сентябре 2024 года подрядчиками были нарушены сроки выполнения работ по договору и управление капстроительства региона потребовало взыскать с корпорации 2,1 миллиарда рублей. Лукину удалось договориться с управлением капстроительства региона, выйдя на мировое соглашение, после чего делом заинтересовалась прокуратура региона.

Лес коррупции и «золотые» блиндажи: экс-замглавы департамента Минобороны вменяют многомиллионные хищения
Лес коррупции и «золотые» блиндажи: экс-замглавы департамента Минобороны вменяют многомиллионные хищения

Задержание Игоря Грабина


Фото: iStock/Vitaly Faritovich

9 декабря за необоснованное расходование бюджетных денег был взят под стражу заместитель главы «Корпорации развития Курской области» Игорь Грабин. С февраля 2023 года по сентябрь 2024 года он занимался управлением и распоряжением имуществом и финансами.

По версии следствия, Лукин давал Грабину устные распоряжения в части незаконных манипуляций с финансами, что повлекло необоснованное расходование денежных средств в общей сумме 173,2 млн рублей.

20 декабря сотрудники правоохранительных органов арестовали генерального директора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина. При обыске дома директора корпорации были найдены денежные средства в размере 2 млн рублей и коллекция часов стоимостью более 10 млн рублей. МВД планирует подать ходатайство о заключении Лукина под стражу до окончания следственных мероприятий.

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении Владимира Лукина и Игоря Грабина продолжается, обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.


Читайте также:

«Взятки за отпуск»: стало известно о масштабной коррупции в ВСУ

Ущерб от мошенничества в Курской области составил свыше 800 млн рублей

Глава МВД: в Бурятии ликвидировали нарколабораторию и изъяли партию мефедрона
#жкх
#строительство
#дело
#мвд
#уголовное дело
#прокуратура
#ук
#фото
#контроль
#глаза
#фонд
#расследование
#сво
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МЧС раскрыло протяженность загрязненного мазутом берега Кубани
МЧС: предстоит очистить от мазута 54 километра берега Черного моря на Кубани
21 декабря 2024, 13:18

Фото: iStock/dehooks

Протяженность берега Черного моря на Кубани, который предстоит очистить от мазута, составляет 54 км. Об этом сообщило МЧС России.
Утверждается, что в Анапе необходимо очистить 44 км береговой линии, а в Темрюкском районе — 10 км. В субботу, 20 декабря, в Краснодарском крае были найдены повторные выбросы мазута и загрязнение берега.

Напомним, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в районе Керченского пролива в воскресенье, 15 декабря. По данным Росморречфлота, причиной ЧП стал сильный шторм. В результате аварии произошёл разлив нефтепродуктов.

Читайте также:

Еще один танкер в Черном море подал сигнал бедствия вблизи порта Кавказ

Режим ЧС ввели в Анапе из-за выбросов нефтепродуктов на побережье

Танкер «Меркурий» с 19 людьми на борту потерял ход у острова Симушир
#море
#чп
#аварии
#шторм
#чс
#загрязнение
#крушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Татарстана Минниханов приехал к месту пожара в Казани после атаки БПЛА
21 декабря 2024, 10:25

Рустам Минниханов (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл к месту атаки дронов на жилые дома в Казани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Отмечается, что штаб докладывает Минниханову оперативную информацию о произошедшем. По данным мэрии города, после атаки БПЛА пожары произошли в Советском, Кировском и Приволжском районах Казани.

Напомним, массированная атака дронов по жилым домам в Казани произошла в субботу, 21 декабря. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке БПЛА. Информация о пострадавших уточняется.

Читайте также:

В аэропорту в Казани ввели временные ограничения из-за атаки беспилотников

В Казани при атаке БПЛА вспыхнули пожары в жилых домах

Дрон врезался в 37-этажный жилой дом в Казани и вызвал пожар
#пожар
#дом
#бпла
#жилой дом
#пожары
#жк
#ограничения
#информация
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В аэропорту в Казани ввели временные ограничения из-за атаки беспилотников
21 декабря 2024, 10:13

Фото: iStock/Sitikka

Временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Об этом проинформировала Росавиация в Telegram-канале.
Отмечается, что аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы. По данным ведомства, все сотрудники воздушной гавани принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, массированная атака дронов по жилым домам в Казани произошла в субботу, 21 декабря. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке БПЛА. Информация о пострадавших уточняется.

Читайте также:

В Казани при атаке БПЛА вспыхнули пожары в жилых домах

Второй дрон атаковал ЖК «Лазурные небеса» в Казани

Дрон врезался в 37-этажный жилой дом в Казани и вызвал пожар
#аэропорт
#пожар
#дом
#дрон
#бпла
#жилой дом
#пожары
#жк
#рейсы
#меры
#сотрудники
#информация
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате