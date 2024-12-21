Подрыв петарды совершен в ТЦ «Гелиос» в Королеве

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В ТЦ «Гелиос» в Королеве взорвали петарду, передает Telegram-канал SHOT.
Согласно информации канала, было порядка 20 залпов. Сотрудником ТЦ пришлось прятаться под столами.
По предварительным данным, поджигатель успел скрыться. Торговый центр временно закрыли.
Всех посетителей и сотрудников вывели на улицу. В результате произошедшего, предварительно, пострадавших нет.
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По предварительным данным, поджигатель успел скрыться. Торговый центр временно закрыли.
Всех посетителей и сотрудников вывели на улицу. В результате произошедшего, предварительно, пострадавших нет.
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Екатерина Коршунова