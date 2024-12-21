Власти объяснили звуки взрывов в Казани испытаниями на заводе

Пенсионерку-поджигательницу задержали в ТЦ «Форт» столичного района Отрадное, сообщает SHOT. Авторы публикации уточняют, по их данным, злоумышленница взорвала петарду в МФЦ. По ее словам, с ней общались аферисты с Украины. К счастью, в результате инцидента пострадавших нет. Посетители подумали, что в ТЦ стреляют и побежали на улицу.