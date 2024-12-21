Власти объяснили звуки взрывов в Казани испытаниями на заводе

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Звуки взрывов в Казани вызваны испытаниями на пороховом заводе. Об этом информирует администрация Кировского и Московского районов Казани.
Отмечается, что громкие хлопки были слышны из-за испытаний на пороховом заводе. По данным администрации, мероприятия плановые и продлятся до 16:00 мск.
Администрация попросила местных жителей сохранять спокойствие.
Напомним, массированная атака дронов по жилым домам в Казани произошла в субботу, 21 декабря. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке БПЛА. Информация о пострадавших уточняется.
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Администрация попросила местных жителей сохранять спокойствие.
Напомним, массированная атака дронов по жилым домам в Казани произошла в субботу, 21 декабря. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке БПЛА. Информация о пострадавших уточняется.
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Екатерина Коршунова