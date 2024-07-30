Россиянина задержали за передачу Украине данных о ВС России

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Жителя Ростовской области задержали за передачу ВСУ данных о дислокации подразделений ВС РФ. Об этом информирует УФСБ России по региону.
Сотрудниками ФСБ России было установлено, что житель Ростовской области в апреле, действуя по заданию спецслужбы Украины, передал стороне противника данные, которые могли быть использованы против Вооружённых сил Российской Федерации. Сообщается, что это могло повлечь нанесение ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры.
Помимо этого, он получил инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства и начал покупку его компонентов. У него были изъяты средства связи, которые житель Ростовской области использовал для контактов с представителем украинской стороны, а также элементы самодельного взрывного устройства. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в ДНР задержали мужчину, который по заданию ГУР МО Украины планировал подорвать служебный автомобиль Минобороны РФ. Сотрудники управления узнали о тайнике и установили за ним слежку. ФСБ предоставила видеозапись, на которой мужчина извлекает из тайника взрывное устройство, после чего его задерживают. Предположительно, в нем было 800 граммов тротила.
В Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы нашли тайники с гранатами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Помимо этого, он получил инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства и начал покупку его компонентов. У него были изъяты средства связи, которые житель Ростовской области использовал для контактов с представителем украинской стороны, а также элементы самодельного взрывного устройства. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в ДНР задержали мужчину, который по заданию ГУР МО Украины планировал подорвать служебный автомобиль Минобороны РФ. Сотрудники управления узнали о тайнике и установили за ним слежку. ФСБ предоставила видеозапись, на которой мужчина извлекает из тайника взрывное устройство, после чего его задерживают. Предположительно, в нем было 800 граммов тротила.
В Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы нашли тайники с гранатами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова