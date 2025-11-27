Подрывников Крымского моста приговорили к пожизненному и взысканию 7 млрд рублей
Восьмерых фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Им также предстоит выплатить более семь миллиардов рублей материального и морального ущерба.
Суд признал виновными Артёма и Георгия Азатьянов, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злобу, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко* и Артура Тер-Таганяна*. Им вменены теракт и незаконный оборот оружия и взрывчатки, а Соломко* и Тер-Таганян* также обвинены в контрабанде устройств.
Взрыв грузовика на мосту прогремел 8 октября 2022 года. От детонации загорелась цистерна с топливом, погибли четыре человека. Следствие установило, что устройство спрятали в рулонах полиэтиленовой плёнки и доставлено из Одессы; организатором атаки назван глава военной разведки Украины Кирилл Буданов*.
