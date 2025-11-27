Центры, где издевались над подростками, были в центре скандалов ещё в Ростове
Реабилитационные центры Анны Хоботовой, где издевались над подростками, оказывались в центре скандалов ещё в Ростове. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.
Хоботова, уроженка Новочеркасска, создала сеть подростковых рехабов. Первый громкий инцидент произошёл в сентябре 2022 года: мать заявила, что её ребёнка незаконно удерживают в центре «Шанс» на улице Толмачёва в Ростове. Хоботова назвала всё «выдумками», проверка состоялась, но итогом стала тишина.
Через месяц центр закрылся, однако его сайт продолжает работать. На нём до сих пор указана «просторная озеленённая территория в Ростове-на-Дону», но без конкретного адреса. Звонки по всем номерам, размещённым на сайте, остались без ответа.
