В Тульской области уклонисты от армии прятались в цыганском таборе
В Тульской области шестеро уклонистов прятались от военкомата в цыганском таборе. Об этом сообщает издание «Регнум».
Силовики нашли уклонистов в ходе рейда. Один из них сказал, что не знал о необходимости постановки на учет. Другие же объяснили уклонение от армии некими задержками.
Правоохранители задержали мужчин и доставили их в военкомат. К тому же полицейские забрали четыре автомобиля и составили 10 актов ареста имущества за имеющиеся долги по кредитам.
