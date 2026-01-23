Психиатр Шуров допустил инсценировку видео с похищенным подростком в Красноярске

23 января 2026, 11:54

Фото: iStock/blinow61

Видеозапись с якобы похищенным в Красноярске 14-летним мальчиком, на которой он просит отца выполнить финансовые требования злоумышленников, может быть постановочной. Такое мнение высказал психиатр Василий Шуров.





По словам специалиста, поведение ребенка на видео вызывает вопросы. Он отметил несоответствие между содержанием речи и эмоциональной подачей.





«Есть несоответствие смысла речи и интонации. Человек абсолютно безэмоционален, создается впечатление, что он произносит отрепетированный текст. Я бы предположил сговор подростков с целью выманить деньги у родителей. История выглядит странно», — заявил Шуров изданию NEWS.ru.

В Красноярске похитили ребенка и требуют выкуп

«Человек слишком спокоен для ситуации угрозы жизни. Мы знаем, что подобные эпизоды с инсценировками уже случались. Однако обвинять детей без оснований также недопустимо. Будем надеяться, что ситуация разрешится благополучно», — добавил он.