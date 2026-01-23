SHOT: пропавшая в Красноярске 14-летняя девочка нашлась
14-летняя Наташа, пропавшая в Красноярске в день исчезновения сына местного бизнесмена, нашлась. Девочка сама вернулась домой. Об этом SHOT сообщила её мама Татьяна.
По словам женщины, школьницы не было почти сутки, сейчас с ней всё в порядке. Где она находилась, Наташа пока не говорит и утверждает, что с 14-летним Колей не знакома.
Ранее сообщалось, что в Красноярске неизвестный в капюшоне похитил 14-летнего подростка. За его освобождение требуют выкуп в 30 млн рублей.
Отец мальчика — предприниматель Андрей Капля, которого называют одним из самых состоятельных людей региона.
