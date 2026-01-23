Достижения.рф

SHOT: пропавшая в Красноярске 14-летняя девочка нашлась

Фото: istockphoto/Dzurag

14-летняя Наташа, пропавшая в Красноярске в день исчезновения сына местного бизнесмена, нашлась. Девочка сама вернулась домой. Об этом SHOT сообщила её мама Татьяна.



По словам женщины, школьницы не было почти сутки, сейчас с ней всё в порядке. Где она находилась, Наташа пока не говорит и утверждает, что с 14-летним Колей не знакома.

Ранее сообщалось, что в Красноярске неизвестный в капюшоне похитил 14-летнего подростка. За его освобождение требуют выкуп в 30 млн рублей.

Отец мальчика — предприниматель Андрей Капля, которого называют одним из самых состоятельных людей региона.

Никита Кротов

