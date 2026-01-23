В Красноярске похитили ребенка и требуют выкуп

23 января 2026, 08:14

В Красноярске 14-летний мальчик ушел с незнакомцем и пропал

Фото: iStock/Iana Pronicheva

В Красноярске 22 января пропал 14-летний Коля. Мальчик ушел из дома и встретился с незнакомцем. Об этом пишет НГС24.ру.