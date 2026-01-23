В Красноярске похитили ребенка и требуют выкуп
В Красноярске 22 января пропал 14-летний Коля. Мальчик ушел из дома и встретился с незнакомцем. Об этом пишет НГС24.ру.
Позже родители начали получать видео, где сын просит заплатить деньги за его возвращение. Сейчас правоохранители занимаются поисками подростка. Уголовное дело возбудили по статье «Похищение несовершеннолетнего». Семья надеется на скорое разрешение ситуации.
