В Подмосковье усилили меры безопасности после предотвращения нападения на школу в Реутове

Фото: iStock/Dzurag
В Подмосковье усилили меры антитеррористической безопасности во всех образовательных учреждениях после предотвращённого нападения на школу в Реутове. Об этом пресс-служба Минобразования региона сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что после произошедшего было возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные мероприятия.
Также принято решение об усилении мер антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях Московской области.
Ранее в этот день сообщалось, что спецслужбами было предотвращено нападение на школу №1 в Реутове, которое готовил местный десятиклассник. Он был участником тематических пабликов и обсуждал с его участниками массовые расправы в российских учебных заведениях.
Подросток был задержан. Теперь ему грозит до 10 лет тюремного заключения.
Читайте также:
Спецслужбы предотвратили нападение на школу в Реутове: ученик планировал поножовщину
Москвичке, обозвавшей строителей «руснёй», грозит 25 лет тюрьмы по пяти статьям
Бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой посадили на 7 лет по делу о мошенничестве
Также принято решение об усилении мер антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях Московской области.
Ранее в этот день сообщалось, что спецслужбами было предотвращено нападение на школу №1 в Реутове, которое готовил местный десятиклассник. Он был участником тематических пабликов и обсуждал с его участниками массовые расправы в российских учебных заведениях.
Подросток был задержан. Теперь ему грозит до 10 лет тюремного заключения.
Читайте также:
Спецслужбы предотвратили нападение на школу в Реутове: ученик планировал поножовщину
Москвичке, обозвавшей строителей «руснёй», грозит 25 лет тюрьмы по пяти статьям
Бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой посадили на 7 лет по делу о мошенничестве
Анастасия Чинкова