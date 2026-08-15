Подростка из Подмосковья приговорили за оправдание терроризма
Второй Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении малолетнего жителя Дмитрова. Молодого человека признали виновным в публичном оправдании терроризма и приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Согласно материалам дела, в июне 2025 года подросток, будучи администратором одного из Telegram-каналов, разместил в открытом доступе изображение с символикой организации, запрещенной в России, а также сопроводительный текст, содержащий признаки пропаганды террористической деятельности. В сентябре того же года он опубликовал аудиосообщение, в котором усматривались признаки оправдания действий участников другой запрещенной террористической группировки.
В ходе судебного заседания фигурант полностью признал свою вину и заявил о раскаянии. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы. Кроме того, юноше запрещено в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов и каналов.
В пресс-службе суда отметили, что приговор пока не вступил в законную силу. Его можно обжаловать в установленном порядке.
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