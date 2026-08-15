Подростка из Подмосковья приговорили за оправдание терроризма

15 августа 2026, 11:54

Подростку из Дмитрова дали 4 года колонии по статье об оправдании терроризма

Фото: istockphoto/AMilkin

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении малолетнего жителя Дмитрова. Молодого человека признали виновным в публичном оправдании терроризма и приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.