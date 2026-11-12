Подростка обернулась уголовным делом для российского школьника

12 ноября 2026, 18:20

В Симферополе задержали школьника за поджог автомобиля на парковке ТЦ

Фото: iStock/Alexander Semenov

В Симферополе задержали подростка, который поджег автомобиль на парковке торгового центра. Об этом сообщил региональный главк МВД России.