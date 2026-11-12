Подростка обернулась уголовным делом для российского школьника
В Симферополе задержали подростка, который поджег автомобиль на парковке торгового центра. Об этом сообщил региональный главк МВД России.
В дежурную часть поступило сообщение о поджоге автомобиля на парковке одного из ТЦ, и полицейские установили личность подозреваемого — им оказался 15-летний мальчик. По словам школьника, он нашел в интернете предложение о подработке и связался с куратором, который ему пообещал 100 тысяч рублей за выполнение задания.
Тогда юноша нашел незапертую машину, проник в салон через водительскую дверь и зажигалкой поджег сиденье, после чего скрылся. Свои действия он записывал на видео в качестве подтверждения, однако обещанного вознаграждения так и не дождался.
Уголовное дело возбудили по статье 167 УК: «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В настоящее время в отношении фигуранта решается вопрос о мере пресечения.
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