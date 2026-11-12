В Воронеже молдованина обвинили в торговле детьми и отправили в СИЗО
Ленинский районный суд Воронежа заключил под стражу гражданина Республики Молдова, обвиняемого в торговле детьми. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
По данным следствия, в 2015 году, находясь на территории Молдовы, мужчина совместно с другими лицами вовлек несовершеннолетнюю в занятие проституцией и подвергал ее коммерческой сексуальной эксплуатации. Кроме того, в период с января по март того же года злоумышленник применял к жертве физическое и психическое насилие.
Мужчине вменяется статья 206 УК Республики Молдова «Торговля детьми». Прокурор заявил, что препятствий для выдачи подозреваемого молдавским властям нет.
Обвиняемый и его защитник возражали против заключения под стражу, однако суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Мужчина останется в СИЗО до 10 января 2027 года включительно.
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