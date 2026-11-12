В Воронеже молдованина обвинили в торговле детьми и отправили в СИЗО

12 ноября 2026, 17:50

В Воронеже молдованин проведет в СИЗО два месяца по обвинению в торговле детьми

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Ленинский районный суд Воронежа заключил под стражу гражданина Республики Молдова, обвиняемого в торговле детьми. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.