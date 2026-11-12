Обвиняемый в убийстве главврача в Новой Москве проведет в СИЗО два месяца

12 ноября 2026, 17:04

Московский суд отправил под стражу обвиняемого в убийстве главврача

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Щербинский районный суд Москвы арестовал на два месяца гражданина Германии Даниеля Кольса, обвиняемого в убийстве главврача «КМ-Клиники» Марины Каган. Об этом сообщает «База».