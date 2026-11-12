Обвиняемый в убийстве главврача в Новой Москве проведет в СИЗО два месяца
Щербинский районный суд Москвы арестовал на два месяца гражданина Германии Даниеля Кольса, обвиняемого в убийстве главврача «КМ-Клиники» Марины Каган. Об этом сообщает «База».
По данным Telegram-канала, 30-летний мужчина признал вину в суде и не возражал против избрания меры пресечения. Его отправили в СИЗО до 10 января 2027 года. Во время заседания Кольс находился в стеклянном боксе в чёрном костюме, заметно дрожал и прятал лицо от камер.
По версии следствия, мужчина столкнул главврача с лестницы, после чего жестоко избил и задушил полиэтиленовым пакетом у неё дома в Новой Москве. Затем он скрылся на автомобиле погибшей, однако вскоре его задержали. На допросе Кольс признался в убийстве и рассказал, что готовился к расправе более недели.
Как отмечает SHOT, обвиняемый находится в России незаконно — он нарушил правила пребывания в стране. Мужчина — безработный, детей нет, образование среднее. В его паспорте гражданина Германии стоит виза от 16 июня 2026 года.
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