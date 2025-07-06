Подростка, планировавшего теракт в Буйнакске, арестовали
Подростка, планировавшего теракт у здания МВД в Буйнакске, арестовали
В Дагестане задержали подростка по подозрению в попытке совершить теракт в городе Буйнакске. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.
В марте этого года несовершеннолетний местный житель планировал устроить взрыв на территории города. Он заранее получил самодельное взрывное устройство (СВУ), однако не успел привести его в действие — его задержали правоохранители.
В настоящее время злоумышленник находится под стражей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Продолжаются следственные действия для сбора доказательств.
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