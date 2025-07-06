Подростка, планировавшего теракт в Буйнакске, арестовали

06 июля 2025, 13:39

Подростка, планировавшего теракт у здания МВД в Буйнакске, арестовали

Фото: iStock/txking

В Дагестане задержали подростка по подозрению в попытке совершить теракт в городе Буйнакске. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.