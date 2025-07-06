В Сургуте разгорелся скандал из-за живущего у блогера Магомедова льва
В Сургуте разгорелся скандал из-за живущего у блогера Амирхана Магомедова домашнего льва, который содержится на дачном участке. Об этом сообщает Ura.ru.
Согласно информации местных жителей, лев «живет в каком-то сарае, питается дешевым кошачьим кормом, очень слабое и тощее, а также покрыто язвами». Сам блогер отрицает эти обвинения. По его словам, специально для животного на участке построили вагончик-бытовку, в котором поддерживается комфортная температура и поставлена камера для слежения.
Магомедов отметил, что еще весной принял решение поместить льва в зоопарк и на данный момент подыскивает подходящий вариант. После жалоб жителей полиция организовала проверку.
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