Раскрыто, какой срок грозит организаторам трейла «Хибины», в ходе которого погибли два человека

06 июля 2025, 12:39

На трейле «Хибины» в Мурманской области погибли два человека

Фото: iStock/yanik88

Десять лет колонии грозит организаторам трейла «Хибины», в ходе которого погибли два человека. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.