Раскрыто, какой срок грозит организаторам трейла «Хибины», в ходе которого погибли два человека
На трейле «Хибины» в Мурманской области погибли два человека
Десять лет колонии грозит организаторам трейла «Хибины», в ходе которого погибли два человека. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Ультрамарафон начался в субботу, 5 июля, в Мурманской области. Из-за сложных погодных условий его хотели отменить, однако в итоге организаторы дали старт.
В воскресенье, 6 июля, в ходе массового забега по горам в Кировске погибли двое участников. Ими оказались 62-летняя Ирина Г. из Санкт-Петербурга и 47-летний москвич Евгений М. Еще два человека пострадали.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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