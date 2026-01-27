Подростка подозревают в диверсии в российском регионе

27 января 2026, 12:46

В Новосибирской области подростка подозревают в поджоге вышки сотовой связи

Фото: istockphoto/blinow61

Полицейские вместе с сотрудниками регионального УФСБ задержали в Новосибирской области 15-летнего подростка, которого подозревают в поджоге вышки сотовой связи. Об этом сообщили в ГУМВД по региону.