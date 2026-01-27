Достижения.рф

Подростка подозревают в диверсии в российском регионе

В Новосибирской области подростка подозревают в поджоге вышки сотовой связи
Фото: istockphoto/blinow61

Полицейские вместе с сотрудниками регионального УФСБ задержали в Новосибирской области 15-летнего подростка, которого подозревают в поджоге вышки сотовой связи. Об этом сообщили в ГУМВД по региону.



По данным ведомства, в дежурную часть отдела МВД по Тогучинскому району поступила информация о возгорании оборудования на базовой станции в поселке Горный. При осмотре места происшествия правоохранители нашли бутылку из-под химической жидкости, а также гаечный ключ и молоток. Предположительно, эти предметы могли использовать в поджоге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали предполагаемого поджигателя. Подросток сообщил, что согласился поджечь термошкаф за денежное вознаграждение после переписки в мессенджере.

По материалам проверки следователи возбудили уголовное дело по статье о диверсии.

Никита Кротов

