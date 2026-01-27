Стали известны новые детали пожара в подмосковном хостеле, где погибли люди
В Подмосковье в результате пожара в хостеле погибли четыре человека. По предварительным сведениям, все они — граждане Кубы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл в Балашихе в частном доме, который переоборудовали под хостел. Жильцы снимали комнаты посуточно, платя около 1200 рублей в сутки. Официальных договоров аренды у них не было.
По информации источника, в здании не было электричества, так как собственник дома, находящийся в Лондоне, перестал оплачивать счета. Чтобы согреться, жильцы развели в комнате открытый огонь. Впоследствии пламя быстро охватило помещение.
Погибшие — две женщины и два мужчины. Их личности устанавливают, тела сильно пострадали от огня. Спасатели вывели из здания шестерых человек, в том числе двоих несовершеннолетних. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи Следственного комитета и прокуратура.
