Стали известны новые детали пожара в подмосковном хостеле, где погибли люди

27 января 2026, 11:57

Пожар в хостеле Балашихи произошёл из-за костра, который разожгли в комнате

Фото: Istock/AAlves

В Подмосковье в результате пожара в хостеле погибли четыре человека. По предварительным сведениям, все они — граждане Кубы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.