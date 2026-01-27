Россиянин до смерти забил пожилую мать из-за 100 рублей на водку
44-летний житель Железногорска до смерти избил свою 69-летнюю мать. Подробности сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Курской области,
Инцидент произошел 23 января в квартире на улице Сентюреха. Сын пенсионерки находился в состоянии алкогольного опьянения.
Он потребовал у матери 100 рублей на спиртное. После отказа гражданин нанёс ей десять ударов руками в область груди и живота. Пожилая женщина скончалась от полученных травм.
Железногорский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый останется в СИЗО до 23 марта 2026 года. Ему предъявили обвинение в совершении особо тяжкого преступления. Максимальное наказание по статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Ранее в Тольятти сын зверски избил своего пожилого отца из-за запаха картошки.
