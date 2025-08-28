Подростка толпой избили из-за слов о девочке в российском городе
В Петербурге группа молодых людей жестоко избила подростка — мать пострадавшего уверена, что нападение было спланировано, сообщает 78.ru.
По данным издания, на спортивной площадке шестеро напали на 17‑летнего юношу якобы из‑за грубого замечания в адрес одной из девушек их компании. Парня доставили в больницу с закрытой черепно‑мозговой травмой и сотрясением мозга. По словам матери, организатором выступил 19‑летний знакомый оскорблённой девушки: сыну приходили угрозы, травля не прекращалась и после нападения.
Подростка уже выписали. Одного из нападавших задержали, по факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Ранее в Новосибирской области другой подросток несколько раз бил сверстника по голове на глазах у снимающей толпы — перестать ему позволили лишь после того, как зрители потребовали остановиться; даже тогда нападавший сделал ещё несколько ударов.
