Подростка толпой избили из-за слов о девочке в российском городе

28 августа 2025, 11:04

78.ru: Толпа избила подростка в Петербурге из-за слов о девочке

Фото: istockphoto/Serghei Turcanu

В Петербурге группа молодых людей жестоко избила подростка — мать пострадавшего уверена, что нападение было спланировано, сообщает 78.ru.