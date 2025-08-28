Жених скончался на собственной свадьбе от выстрела родственницы невесты
В Турции 23-летний жених скончался во время стрельбы на собственной свадьбе
В Турции 23-летний жених скончался от огнестрельного ранения во время собственной свадьбы. Трагический инцидент произошёл после того, как молодожёны отпраздновали торжество и возвращались домой.
Отмечается, что роковой выстрел сделала родственница невесты.
Как сообщает издание The Guardian, стрельба в воздух является традицией на свадьбах в Турции, однако такие «праздничные выстрелы» нередко приводят к несчастным случаям. На прошлой неделе в северо-восточной провинции Трабзон ещё один мужчина погиб, а двое получили ранения в результате подобных выстрелов перед свадьбой.
