Подростка убило током во время мытья ног в школе

В Малайзии школьник погиб от удара током в комнате для омовений
Фото: iStock/Tero Vesalainen

В малайзийском губернаторстве Саравак 16-летний школьник получил смертельный удар током во время мытья ног перед вечерней молитвой. Об этом пишет издание Mothership.



Трагедия произошла 6 мая около 20:00 в городе Даро. Двое юношей 15 и 16 лет мыли ноги в комнате для омовений, когда их ударило током. Младшего подростка госпитализировали, спасти старшего врачи не смогли. Еще один школьник, находившийся с ними в комнате, не пострадал.

Депутат окружного собрания Иган Ахмад Джони Завави призвал Министерство образования страны немедленно проверить все школы в Сараваке. Он уточнил, что здания давно обветшали и могут представлять угрозу для учеников и учителей. В некоторых учебных заведениях, по словам чиновника, электропроводку не ремонтировали более 15 лет.

Расследование находится на контроле властей губернаторства.

Лидия Пономарева

