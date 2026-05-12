Подростка убило током во время мытья ног в школе
В малайзийском губернаторстве Саравак 16-летний школьник получил смертельный удар током во время мытья ног перед вечерней молитвой. Об этом пишет издание Mothership.
Трагедия произошла 6 мая около 20:00 в городе Даро. Двое юношей 15 и 16 лет мыли ноги в комнате для омовений, когда их ударило током. Младшего подростка госпитализировали, спасти старшего врачи не смогли. Еще один школьник, находившийся с ними в комнате, не пострадал.
Депутат окружного собрания Иган Ахмад Джони Завави призвал Министерство образования страны немедленно проверить все школы в Сараваке. Он уточнил, что здания давно обветшали и могут представлять угрозу для учеников и учителей. В некоторых учебных заведениях, по словам чиновника, электропроводку не ремонтировали более 15 лет.
Расследование находится на контроле властей губернаторства.
