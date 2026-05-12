Трех туристов поймали в российском аэропорту с египетскими кораллами

12 мая 2026, 18:43

Трех туристов поймали в челябинском аэропорту с кораллами из Египта

В аэропорту Челябинска задержали троих туристов, вернувшихся из Египта, с кораллами в багаже. У двоих россиян, прилетевших из Шарм-эш-Шейха, обнаружили девять и 15 кораллов соответственно, сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».





Еще три экземпляра нашлись у путешественницы, отдыхавшей в Хургаде. Все задержанные заявили, что не знали о запретах.



Для ввоза кораллов на территорию ЕАЭС требуются специальные разрешения и таможенное декларирование. В отношении одного из туристов уже возбудили два административных дела.



Решения по остальным пока не приняли. Россиянам грозят штрафы и конфискация кораллов.



