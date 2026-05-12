Лобовое стекло пассажирского самолета пошло трещиной по время полета
В США пассажирский Boeing 737-7 авиакомпании Southwest Airlines экстренно сел из-за трещины в лобовом стекле в кабине пилотов. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).
Инцидент произошел 11 мая на рейсе из Альбукерке в Балтимор. Примерно через час после взлета, когда самолет находился в небе над Оклахомой, лобовое стекло со стороны командира воздушного судна пошло трещиной. Экипаж доложил, что вынужден прервать трехчасовой полет из-за плохой видимости.
Лайнер экстренно направили в аэропорт Талсы. Представители перевозчика отметили, что он приземлился без происшествий, а пассажиров доставили в пункт назначения другим бортом.
Ранее сообщалось, что при посадке в международном аэропорту Непала у самолета турецкой авиакомпании Turkish Airlines загорелось колесо шасси.
Читайте также: