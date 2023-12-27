Закованный в наручники подросток в Башкирии сбежал из квартиры, где отчим убил мать

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В башкирском Стерлитамаке закованный в наручники подросток сбежал из квартиры, где бывший отчим удерживал мальчика и его мать, однако пока он звал на помощь мужчина зарезал женщину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
Когда сотрудники полиции приехали, они обнаружили труп женщины. Бывший сожитель сильно избил ее, а после нанес несколько ножевых ударов в область шеи и груди. Она погибла на месте. Уже утром убийца был задержан. Ему назначена психиатрическая экспертиза.
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Элина Позднякова