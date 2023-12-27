В Воронежской области двухлетнего ребёнка избили в детском саду

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Жительница Воронежской области сообщила. что её сына побили в детском саду.
«Вести Воронеж» сообщает, что двухлетний мальчик ходил в детсад в Новоусманском районе области. Со слов матери, 18 декабря сын вернулся из группы с синяками и ссадинами на лице и теле.
Сообщается, что после случившегося воспитатель уволилась из детского сада. Мать пострадавшего мальчика написала заявление в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что в Уфе 13-летние подростки толпой унизили одноклассника. Об этом писал портал Ufa1.ru.
По данным издания, инцидент произошел в уфимской школе № 23. Дети под музыку из сериала «Слова пацана» записали видео, на котором проучили сверстника за то, что он якобы оскорблял их в прошлом. Мать потерпевшего обратилась в правоохранительные органы.
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«Воспитатель не может никакого внятного ответа дать», — говорит мать мальчика.
Ранее сообщалось, что в Уфе 13-летние подростки толпой унизили одноклассника. Об этом писал портал Ufa1.ru.
По данным издания, инцидент произошел в уфимской школе № 23. Дети под музыку из сериала «Слова пацана» записали видео, на котором проучили сверстника за то, что он якобы оскорблял их в прошлом. Мать потерпевшего обратилась в правоохранительные органы.
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Мария Фирсова