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В Воронежской области двухлетнего ребёнка избили в детском саду

27 декабря 2023, 15:17
Фото: istockphoto/kieferpix

Фото: istockphoto/kieferpix

Жительница Воронежской области сообщила. что её сына побили в детском саду.
«Вести Воронеж» сообщает, что двухлетний мальчик ходил в детсад в Новоусманском районе области. Со слов матери, 18 декабря сын вернулся из группы с синяками и ссадинами на лице и теле.

«Воспитатель не может никакого внятного ответа дать», — говорит мать мальчика.

Сообщается, что после случившегося воспитатель уволилась из детского сада. Мать пострадавшего мальчика написала заявление в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Уфе 13-летние подростки толпой унизили одноклассника. Об этом писал портал Ufa1.ru.

По данным издания, инцидент произошел в уфимской школе № 23. Дети под музыку из сериала «Слова пацана» записали видео, на котором проучили сверстника за то, что он якобы оскорблял их в прошлом. Мать потерпевшего обратилась в правоохранительные органы.

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#детский сад
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Женщина заманила двух школьников домой «на чай» и истязала их
Жительница Петербурга заманила двух школьников к себе домой и начала избивать
27 декабря 2023, 15:36

Фото: istock / Giuda90

48-летняя жительница Санкт-Петербурга заманила двух школьников к себе домой и избила их. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу СК РФ региона.
В ведомстве рассказали, что злоумышленница пригласила двух несовершеннолетних школьников к себе домой под предлогом «выпить чай и согреться». После того, как школьники оказались в квартире, петербурженка заперла дверь и стала издеваться над детьми.

Оба мальчика были избиты предметом, похожим на нунчаки. Кроме того, женщина распылила в квартире газ и угрожала несовершеннолетним ножом. В результате побоев, у мальчиков зафиксированы многочисленные ссадины, гематомы и черепно-мозговые травмы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, проводится проверка.


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В Италии пенсионерка скончалась из-за ошибочно высокой суммы в квитанции ЖКХ
27 декабря 2023, 15:27

Фото: istock / MarianVejcik

В Италии пенсионерка умерла из-за ошибочно крупной суммы в квитанции на оплату коммунальных услуг. Об этом сообщает RaiNews24.

В начале декабря появилась информация, что пожилая жительница городка Кампороссо в Лигурии оказалась в больнице после ошибки компании, которая поставляет воду в ее квартиру.

Женщине стало плохо, когда она увидела счет в 15 тысяч евро за воду. По информации коммунальщиков, настоящая сумма счет составляет всего 55 евро. Женщина узнала, что банк выплатил половину суммы и от стресса пропала в реанимацию.

«Мы сразу же начали необходимые проверки и связались с родственниками женщины, подтвердив, что указанная в квитанции сумма в 15 тысяч евро оказалась ошибочной, так как была рассчитана на основе неверной фотографии показаний счетчика. Фотография, которая поступила к нам через компанию, ответственную за снятие показаний, относится к счетчику другого человека», — заявили в компании.
Она скончалась в возрасте 88 лет.

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Звезда «Счастливы вместе» лишилась 200 тысяч рублей из-за фокуса карманницы
Актриса Наталья Бочкарева стала жертвой воровки и лишилась 200 тысяч рублей
27 декабря 2023, 15:02

Фото: istock / Nikolaeva Elena

Российская актриса и звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева обратилась в полицию с заявлением о пропаже 200 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT

Сообщается, что 43-летняя Бочкарева встретилась с карманницей на входе в ресторан «Мзиури» в Климентовском переулке в Москве. Мошенница воспользовалась давкой и прижалась к актрисе. Она накинула платок на сумку и достала кошелек. После этого воровка сбежала.

Артистка заметил пропажу когда полезла за кошельком, чтобы оплатить счет за обед. В кошельке находилось 200 тысяч рублей наличкой. Наталья Бочкарева решила написать заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье супружеская пара представилась работниками газовой службы и украла у пенсионерки более 500 тысяч рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Москвичи пережили кровавый «потоп» из-за мертвого соседа сверху
В московской квартире из-за затопления кровью обнаружили разлагающийся труп
27 декабря 2023, 14:50

Фото: istock / Diy1

На западе Москвы на улице Багрицкого жильцы дома пожаловались на необычный потоп — их квартиру залило кровью соседа сверху. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Соседи увидели, как с потолка течет что-то красное и обеспокоились, поскольку повсюду стоял неприятный запах», — рассказал источник телеканала.
Они обратились к полицейским. Прибывшие на месте правоохранители выяснили, что в квартире, находящейся этажом выше, вторую неделю лежит тело 60-летнего соседа. По их словам, погибший злоупотреблял алкоголем.

По предварительным данным, мужчина умер своей смертью. Выяснением обстоятельств и причин гибели москвича в настоящий момент занимаются полицейские.

Ранее сообщалось, что в Иркутске на территории частного домовладения обнаружили тела преподавательницы начальных классов и мужчины обнаружили в гараже на территории частного домовладения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Россиянка бросила четырехлетнюю дочь у подруги и пропала на полгода
На Урале женщина оставила четырехлетнюю дочь у друзей и исчезла на полгода
27 декабря 2023, 14:13

Фото: istock / Giuda90

В Оренбургской области горе-мать оставила четырехлетнюю дочь у друзей и пропала на полгода. Об этом информирует издание «Урал56.ру».

Женщина составила ребенка у у знакомых в июле этого года. Предполагалось, что она вернется за дочкой через 2-3 дня, но женщина перестала отвечать на звонки.

Подруга, которой оставили ребенка, обратилась к правоохранителям, после чего ребенка забрали в детский дом. Позже мать вышла на связь, стала спрашивать как вернуть девочку и опять пропала.

Орган опеки решил лишить ее родительских прав. Издание отмечает, что это не первое такое решение в отношение женщины. По имеющейся информации, мать лишена родительских прав в отношении еще пятерых детей. Помимо этого, семья находится на учете с 2014-го года.

Ранее сообщалось, что 11-летний петербургский школьник оказался в больнице после прыжков на батуте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Плевались и заставляли целовать ботинки»: Школьники толпой унизили одноклассника
Ufa1.ru: в Уфе 13-летние подростки толпой унизили мальчика за оскорбления
27 декабря 2023, 13:59

Фото: istock / mrohana

В Уфе 13-летние подростки толпой унизили одноклассника. Об этом сообщает портал Ufa1.ru.

По данным издания, инцидент произошел в уфимской школе № 23. Дети под музыку из сериала «Слова пацана» записали видео, на котором проучили сверстника за то, что он якобы оскорблял их в прошлом. Мать потерпевшего обратилась в правоохранительные органы.

Мать пострадавшего рассказала изданию «Пруфы», что на ребенка надели пакет, поставили на колени, начали плевать него и заставляли лизать грязную обувь, но тот отказался. Тогда его начали избивать.

Директор школы прокомментировала сучившееся изданию Ufa1.ru. Она заявила, что с мальчиком все в порядке. Школьник подтвердил, что между ребятами действительно был конфликт. В его причинах предстоит разобраться учителям и полицейским из отдела по делам несовершеннолетних.

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#дети
#конфликт
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#избиение
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До 10 лет тюрьмы грозит призёру Олимпиады – 2020 Биде и его жене
27 декабря 2023, 13:54

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Сергей Бида и его жена Виолетта объявлены в розыск по уголовной статье «Самовольное оставление части или места службы».
SHOT пишет, что супругов-фехтовальщиков объявили в розыск в сентябре после того, как летом 2023 года пара переехала в США. Их приняла местная академия мастеров.

Сергей Бида является офицером Росгвардии и членом общества «Динамо», а его жена Виолетта — сотрудница Минобороны РФ и член ЦСКА.

Сергей и Виолетта Бида – члены сборной России по фехтованию на шпагах.

Сергей Бида был серебряным призёром Олимпиады в командных соревнованиях, а Виолетта стала серебряным призёром ЧМ-2019.

Ранее сообщалось, что с российского блогера Анастасии Ивлеевой хотят взыскать миллиард рублей в качестве компенсации морального вреда за голую вечеринку. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

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#спорт
#сша
#спортсмены
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ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Самарской области
27 декабря 2023, 13:35

Фото: iStock/Thomasaf

Сотрудники ФСБ в Самарской области задержали мужчину, который планировал совершить теракт на Куйбышевской железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.
«Пресечена противоправная деятельность жителя города Самары, причастного к приготовлению к террористическому акту. Установлено, что указанный гражданин планирует совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры Куйбышевской железной дороги», — гласит пресс-релиз.

При этом уточняется, что задержанный мужчина является сторонником запрещенной организации «Легион «Свобода России»*. Он был задержан 15 ноября. В квартире у мужчины были обнаружены бутылки с зажигательной смесью, а также компьютер и мобильные устройства через которые он держал связь с кураторами.

На допросе преступник признал свою вину. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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*Запрещенная в России террористическая организация.
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#мужчина
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Сотрудники «Мособлпожспаса» вытащили водителя из зажатого грузовика
27 декабря 2023, 12:54

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Зажатого в грузовике водителя спасли работники ГКУ МО «Мособлпожспас». Об этом сообщила пресс-служба ведомтсва.
На 307 километре федеральной трассы столкнулись следовавшие в попутном направлении фура DAF и грузовой автомобиль ГАЗель. Водитель одного из авто получил серьёзные травмы и оказался зажат в искорёженной машине.

«Прибывшие на место ДТП огнеборцы развернули рукавную линию на случай возможного возгорания топлива. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента разобрали смятую в гармошку кабину и вызволили из грузовика мужчину. Спасатели зафиксировали пострадавшего на жёстких носилках и перенесли в машину скорой. С подозрением на многочисленные переломы и ушибы пациента доставили в Ступинскую областную клиническую больницу. Второму участнику дорожного происшествия специалисты оказали психологическую помощь», — поделился начальник караула Сергей Дмитрук.

Стоит отметить, что дорожно-транспортное происшествие произошло на автомобильной дороге А-108 в городском округе Ступино.

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