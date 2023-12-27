Женщина заманила двух школьников домой «на чай» и истязала их

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48-летняя жительница Санкт-Петербурга заманила двух школьников к себе домой и избила их. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу СК РФ региона.
В ведомстве рассказали, что злоумышленница пригласила двух несовершеннолетних школьников к себе домой под предлогом «выпить чай и согреться». После того, как школьники оказались в квартире, петербурженка заперла дверь и стала издеваться над детьми.
Оба мальчика были избиты предметом, похожим на нунчаки. Кроме того, женщина распылила в квартире газ и угрожала несовершеннолетним ножом. В результате побоев, у мальчиков зафиксированы многочисленные ссадины, гематомы и черепно-мозговые травмы.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело, проводится проверка.
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Оба мальчика были избиты предметом, похожим на нунчаки. Кроме того, женщина распылила в квартире газ и угрожала несовершеннолетним ножом. В результате побоев, у мальчиков зафиксированы многочисленные ссадины, гематомы и черепно-мозговые травмы.
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Анастасия Крестьянова