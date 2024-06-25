В парке «Патриот» пьяный военный поссорился с сослуживцем и избил его до смерти

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Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к 7 годам колонии строгого режима военного Овчарова А.А., который в состоянии алкогольного опьянения избил одного из сослуживцев до смерти в парке «Патриот». Об этом говорится в приговоре, с которым ознакомилась «Газета.Ru».
Отмечается, что солдаты выпивали в комнате психологической разгрузки, где и произошел конфликт. Потерпевший грубо высказался в адрес Овчарова и получил удар кулаком в лицо. После чего последовала серия ударов, в результате которой у жертвы сломались кости свода и основания черепа.
Согласно информации «Газета.Ru», после совершения преступления обвиняемый перенес тело пострадавшего в медкабинет, где оставил его под присмотром одного из свидетелей и приказал не вызывать скорую помощь. Однако военнослужащие все же вызвали врачей и пытались оказать ему помощь самостоятельно, но мужчина скончался.
Злоумышленник частично признал свою вину.
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Согласно информации «Газета.Ru», после совершения преступления обвиняемый перенес тело пострадавшего в медкабинет, где оставил его под присмотром одного из свидетелей и приказал не вызывать скорую помощь. Однако военнослужащие все же вызвали врачей и пытались оказать ему помощь самостоятельно, но мужчина скончался.
Злоумышленник частично признал свою вину.
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Екатерина Коршунова