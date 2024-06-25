В парке «Патриот» пьяный военный поссорился с сослуживцем и избил его до смерти

Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к 7 годам колонии строгого режима военного Овчарова А.А., который в состоянии алкогольного опьянения избил одного из сослуживцев до смерти в парке «Патриот». Об этом говорится в приговоре, с которым ознакомилась «Газета.Ru».