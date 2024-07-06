Украина требует от МОК аннулировать приглашение девяти россиян на Олимпиаду

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Олимпийский комитет и министерство спорта Украины опубликовали письмо в Международный олимпийский комитет, в котором требуют сокращения списка спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, допущенных до Олимпиады-2024.
Согласно мнению Киева, 9 из 22 россиян и 5 из 16 белорусов, которые преодолели фильтр комиссии МОК по допуску, не должны ехать на Игры, так как не отвечают критериям нейтрального статуса. Уточняется, что в РФ неоднозначно относятся к выступлению в Играх.
Некоторые федерации решили бойкотировать Олимпиаду из-за критериев МОК.
Напомним, в конце прошлого года МОК решил допустить россиян и белорусов до Олимпиады-2024 в качестве нейтральных атлетов. Для участия они должны были выполнить ряд требований и пройти квалификацию.
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Некоторые федерации решили бойкотировать Олимпиаду из-за критериев МОК.
Напомним, в конце прошлого года МОК решил допустить россиян и белорусов до Олимпиады-2024 в качестве нейтральных атлетов. Для участия они должны были выполнить ряд требований и пройти квалификацию.
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Екатерина Коршунова