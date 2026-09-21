Подростки хотели залезть на крышу высотки и напали на сотрудников ЧОП в Москве
В центре Москвы задержали шестерых подростков, подозреваемых в нападении на сотрудников частного охранного предприятия (ЧОП). Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По данным ведомства, инцидент произошел в Шмитовском проезде. Группа молодых людей пыталась незаконно проникнуть на крышу одной из высоток. Охранники ЧОПа пресекли нарушение, однако в ответ злоумышленники распылили в их сторону содержимое перцовых баллончиков и произвели несколько выстрелов из сигнального пистолета.
Позднее сотрудники полиции задержали их на улице Горбунова. Их возраст составляет до 18 лет включительно, все они являются жителями столичного региона.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Двоих фигурантов заключили под стражу, еще четверо находятся под домашним арестом. Материалы дела передали в следственные органы.
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