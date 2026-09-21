Подростки хотели залезть на крышу высотки и напали на сотрудников ЧОП в Москве

21 сентября 2026, 11:23

Подростки стреляли в охранников и распыляли в них перец в Москве

Фото: istockphoto/blinow61

В центре Москвы задержали шестерых подростков, подозреваемых в нападении на сотрудников частного охранного предприятия (ЧОП). Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.