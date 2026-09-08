Узбекские подростки засунули третьекласнику в рот инородный предмет

08 сентября 2026, 11:14

Узбекские подростки засунули третьекласнику в рот металлический браслет

Фото: istockphoto/Motortion

В Ташкенте расследуется шокирующий случай, жертвой которого стал ученик третьего класса. По информации аппарата детского омбудсмена Узбекистана, инцидент произошёл ещё 2 сентября, однако огласку получил только сейчас, пишет «Российская газета».