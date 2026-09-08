Узбекские подростки засунули третьекласнику в рот инородный предмет
В Ташкенте расследуется шокирующий случай, жертвой которого стал ученик третьего класса. По информации аппарата детского омбудсмена Узбекистана, инцидент произошёл ещё 2 сентября, однако огласку получил только сейчас, пишет «Российская газета».
Во время перемены двое учащихся старших классов одной из столичных школ силой затащили младшеклассника в туалет, запихнули ему в рот металлический браслет и принудительно заставили проглотить инородный предмет. Ребёнок долго молчал о случившемся, опасаясь мести со стороны обидчиков. Родители узнали о произошедшем лишь спустя несколько дней, когда самочувствие мальчика резко ухудшилось.
Мать обратилась в больницу, чтобы выяснить причину недомогания. На рентгеновском снимке медики обнаружили в кишечнике ребёнка инородное тело, и только тогда школьник рассказал правду.
Врачи провели экстренное хирургическое вмешательство. Оказалось, что проглоченный браслет распался на несколько фрагментов. Операция длилась около трёх часов, медикам пришлось удалить примерно пять сантиметров кишечника.
Сейчас мальчик находится под наблюдением специалистов. В Министерстве дошкольного и школьного образования Узбекистана сообщили, что происшествие изучают правоохранительные органы. Проводится доследственная проверка, а ситуацию взяла на личный контроль уполномоченный по правам ребёнка.
Читайте также: