Подростки избили мужчину на пляже в Европе
На побережье острова Шеппи в графстве Кент (Великобритания) в воскресенье, 10 августа, был жестоко избит мужчина — об этом сообщает The Sun.
По данным издания, 40-летнего пострадавшего нападение совершили трое подростков; прибывшие медики не смогли его спасти. Под подозрение попали 16‑летняя девушка и двое мальчиков 14 и 15 лет, которые, как сообщается, находились неподалёку в игровом зале. Очевидец, отец троих детей, рассказал, что сначала подумал, будто у раненого украли вещи, затем увидел преследование и что один из подростков вернулся, заявив: «Я его прикончил».
Полиция подтвердила арест трёх подозреваемых; расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что 10 августа на пляжах Портрит и Порткотан с интервалом в четыре часа обнаружили двух бездыханных женщин.
Читайте также: