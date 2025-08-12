Подростки избили мужчину на пляже в Европе

12 августа 2025, 12:50

The Sun: Три подростка забили отдыхающего камнями на острове Шеппи

Фото: istockphoto/Stephen Barnes

На побережье острова Шеппи в графстве Кент (Великобритания) в воскресенье, 10 августа, был жестоко избит мужчина — об этом сообщает The Sun.