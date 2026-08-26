Подростки избили россиянина в парке из-за наркотиков по указанию неизвестного
Приморский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу четырёх подростков, избивших мужчину в парке. Об этом сообщили в ГСУ СКР по городу.
18 августа приятели по предварительному сговору жестоко избили потерпевшего и сняли всё на камеру телефона. Выяснилось, что неизвестный заказчик поручил подросткам избить гражданина за неоплату наркотиков, а за отказ пригрозил одному из фигурантов поджогом квартиры.
В пресс-службе судов уточнили, что у мужчины диагностировали ушибы и множественные переломы рёбер. Задержали злоумышленников 24 августа, каждому предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, где несовершеннолетние останутся до 20 октября.
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