Подростки избили россиянина в парке из-за наркотиков по указанию неизвестного

26 августа 2026, 22:42

Суд в Петербурге арестовал четырёх подростков за избиение мужчины в парке

Фото: Istock/AMilkin

Приморский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу четырёх подростков, избивших мужчину в парке. Об этом сообщили в ГСУ СКР по городу.