Под Рязанью королевский питон заполз в чужую квартиру по трубам
Под Рязанью королевский питон пробрался в чужую квартиру по инженерным коммуникациям. Об этом сообщает спасательный отряд Рязанского медицинского университета.
Инцидент произошёл 25 августа в селе Дядьково. Хозяева квартиры обнаружили незваного гостя и вызвали специалистов. Прибывшая на место дежурная смена спасательного отряда аккуратно извлекла змею из помещения.
После этого пресмыкающееся временно оставалось на попечении спасателей. Сотрудники отряда опубликовали информацию о найденном питоне в социальных сетях. Вскоре после публикации объявился владелец рептилии — он приехал и забрал своего питомца домой.
Ранее стало известно, что в России участились случаи встреч с богомолами в нехарактерных для них регионах. Хищники запрыгивают на людей и забираются в квартиры.
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