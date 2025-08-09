Достижения.рф

Житель Красноярского края отдал мошенникам больше 4 млн руб

Житель Красноярского края потерял свыше 4 млн рублей, став жертвой телефонных мошенников, сообщает прокуратура региона.



По данным надзорного органа, 54‑летнему инженеру сначала позвонили злоумышленники, представившиеся бухгалтером его предприятия, и сообщили о проверке сотрудников и возможном звонке из правоохранительных органов. Затем поступил звонок от человека, называвшегося сотрудником одного из ведомств, который утверждал, что после утечки данных кто‑то пытался похитить его деньги и пообещал связать его с «сотрудником Центробанка».

Следуя инструкциям мошенников, мужчина установил приложение и в течение нескольких дней переводил деньги на указанные реквизиты — в итоге потерял 4,1 млн рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Прокуратура призывает граждан не передавать посторонним свои персональные данные и сомневаться в подобного рода звонках.

