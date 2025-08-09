Житель Красноярского края отдал мошенникам больше 4 млн руб

09 августа 2025, 14:43

Аферисты обманули инженера в Красноярском крае на 4.1 млн руб

Фото: istockphoto/nevodka

Житель Красноярского края потерял свыше 4 млн рублей, став жертвой телефонных мошенников, сообщает прокуратура региона.