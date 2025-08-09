Посетитель ворвался в ночной клуб Челябинска, угрожая его взорвать
В Челябинске в ночь на 9 августа в ночном клубе «Танцор диско» на улице Карла Маркса произошёл инцидент: вечером 8 августа в заведение попытался пройти мужчина с рюкзаком и заявил, что у него взрывное устройство и он всех взорвёт.
По информации частного охранного предприятия «Варяг», сотрудники ЧОП скрутили мужчину и передали полиции. При задержании он продолжал угрожать и охранникам, и полицейским, пострадавших нет, правоохранительные органы проводят проверку.
В ГУ МВД по Челябинской области подтвердили вызов на адрес, но уточнили, что речь шла о неадекватном мужчине; сведений о заявлениях о теракте в их службу не поступало.
