Посетитель ворвался в ночной клуб Челябинска, угрожая его взорвать

09 августа 2025, 15:04

Фото: istockphoto/???? ??????

В Челябинске в ночь на 9 августа в ночном клубе «Танцор диско» на улице Карла Маркса произошёл инцидент: вечером 8 августа в заведение попытался пройти мужчина с рюкзаком и заявил, что у него взрывное устройство и он всех взорвёт.