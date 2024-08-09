Подростки изнасиловали четырехлетнюю девочку в детском саду Марселя

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Несколько подростков изнасиловали четырехлетнюю девочку в детском саду французского Марселя, информирует телеканал BFMTV.
Инцидент произошел 2 августа в общественном центре, который включает в себя детский сад и молодежный клуб. Четырехлетняя девочка сообщила об издевавшихся над ней мальчиками, после чего ребенка отправили на медицинский осмотр в больницу.
Врачи обнаружили у девочки кровотечение в области паха. В данный момент с ребенком занимаются психологи.
Прокуратура Марселя начала предварительное расследование по факту изнасилования несовершеннолетней. Информация об обвиняемых по этому делу не разглашается.
Ранее суд в Мурманской области приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней дочери своей сожительницы.
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Врачи обнаружили у девочки кровотечение в области паха. В данный момент с ребенком занимаются психологи.
Прокуратура Марселя начала предварительное расследование по факту изнасилования несовершеннолетней. Информация об обвиняемых по этому делу не разглашается.
Ранее суд в Мурманской области приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней дочери своей сожительницы.
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Александр Климов