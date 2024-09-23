Подростки на электросамокате сбили ребенка в московском парке

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В Москве подростки, катаясь вчетвером на одном электросамокате, сбили восьмилетнюю девочку в парке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, в полицию обратилась мама пострадавшей девочки. Женщина сообщила, что 21 сентября в столичном парке «Причальный» четыре девочки примерно 13–14 лет вместе катались на одном электросамокате. В какой-то момент они наехали на восьмилетнюю девочку и сразу скрылись с места происшествия, бросив средство передвижения там же. Малышка получила травмы ноги, и после осмотра врачей ее отпустили домой, госпитализация не потребовалась.
Полицейские проводят проверку по данному факту и ищут подростков, сбивших ребенка.
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