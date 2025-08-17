Разорвало пополам: автомобилист без прав на скорости влетел в бензоколонку
В Красноярском крае автомобилист погиб, на скорости врезавшись в бензоколонку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.
По данным ведомства, 35-летний мужчина на Honda Torneo ехал по Южной промзоне со стороны Ачинска в направлении Назарово. В какой-то момент он выехал на «встречку» и попытался уйти от столкновения с другой машиной. Во время маневра автомобиль занесло, после чего он боком влетел в заправочную колонку. От удара иномарка буквально разорвалась пополам. Водитель скончался на месте до приезда скорой.
Отмечается, что погибший не имел водительских прав и не был пристегнут ремнем безопасности. В настоящее время выясняются точные причины и обстоятельства ДТП.
