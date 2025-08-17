Разорвало пополам: автомобилист без прав на скорости влетел в бензоколонку

17 августа 2025, 18:16

В Ачинске водитель иномарки без прав погиб, на скорости влетев в бензоколонку

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Красноярском крае автомобилист погиб, на скорости врезавшись в бензоколонку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.