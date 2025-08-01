Подростки напали на пенсионера из-за замечания в Екатеринбурге и брызнули перцем
Подростки напали на пенсионера из-за замечания в Екатеринбурге. Об этом в пятницу, 1 августа, пишет портал URA.RU.
Обозреватели, ссылаясь на очевидицу, отметили, что инцидент произошел накануне. Пожилой гражданин сделал замечание подросткам, которые что-то разлили в трамвае №14 и отказались убрать. Кондуктор попытался урегулировать ситуацию, но без конфликта в итоге не обошлось.
Один подросток угрожал пенсионеру, а после выхода из транспорта молодые люди пошли за ним. Мужчину пнули и брызнули ему в лицо перцовым баллончиком.
Пострадавшему помогли очевидцы, они промыли ему глаза в ближайшем магазине. Сейчас личности нападавших устанавливают.
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