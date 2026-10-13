В Свердловской области легковушка столкнулась с автобусом, два человека погибли
В Свердловской области при столкновении легкового автомобиля Honda и автобуса Yutong погибли два человека. Об этом 13 октября сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла сегодня на 64-м километре автодороги «Екатеринбург — Реж — Алапаевск». По предварительной информации, водитель легковушки выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Водитель и пассажир Honda погибли на месте до приезда скорой помощи.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся необходимые процессуальные действия. Личности погибших и число пассажиров автобуса устанавливаются.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Туве погибла девочка, которая упала с обрыва во время выпаса овец. Инцидент случился на вершине горы рядом с городом Ак-Довурак. Подробности читайте здесь.
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