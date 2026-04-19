Гонщик погиб в аварии в квалификации к «24 часам Нюрбургринга»

19 апреля 2026, 10:58

Гонщик Миеттинен погиб в результате массовой аварии во время заезда в Германии

Финский гонщик Юха Миеттинен погиб в результате массовой аварии во время первого квалификационного заезда гонки «24 часа Нюрбургринга». Об этом говорится на сайте организаторов турнира.