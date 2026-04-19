Гонщик погиб в аварии в квалификации к «24 часам Нюрбургринга»
Финский гонщик Юха Миеттинен погиб в результате массовой аварии во время первого квалификационного заезда гонки «24 часа Нюрбургринга». Об этом говорится на сайте организаторов турнира.
В автокатастрофе с участием семи машин пострадал 66-летний водитель BMW 325i. Миеттинен скончался в больнице после нескольких попыток реанимации. Квалификационные заезды отменили.
Остальные участники аварии были доставлены в больницу для проверки здоровья. Их жизни ничего не угрожает. Гонка пройдёт в воскресенье, 19 апреля, и начнётся с минуты молчания.
Ранее сообщалось, что на автодороге Р‑255 «Сибирь» в Иркутской области произошло дорожно‑транспортное происшествие со смертельным исходом.
Читайте также: