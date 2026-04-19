В Подмосковье супруги из театра «ФЭСТ» зарезали друг друга в ходе ссоры

19 апреля 2026, 11:21

В Мытищах супруги из театра «ФЭСТ» убили друг друга в ходе ссоры

В подмосковных Мытищах в ходе ссоры погибли актёр театра «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его жена Евгения. Как сообщает Telegram-канал Mash, причиной конфликта стало намерение девушки подать на развод.