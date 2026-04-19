В Подмосковье супруги из театра «ФЭСТ» зарезали друг друга в ходе ссоры
В подмосковных Мытищах в ходе ссоры погибли актёр театра «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его жена Евгения. Как сообщает Telegram-канал Mash, причиной конфликта стало намерение девушки подать на развод.
Инцидент произошёл 19 апреля в квартире около часа ночи по местному времени. Сначала супруги обменивались ругательствами, затем взялись за кухонные ножи. 28-летний актёр нанёс 23-летней жене ранения в шею и грудь, а сам получил удар в шею.
Сотрудникам МЧС пришлось вскрывать дверь. Прибывшие медики констатировали смерть обоих супругов. Следственный комитет Подмосковья возбудил два уголовных дела по статье об убийстве. Криминалисты изъяли ножи и провели осмотр места происшествия.
Известно, что Владислав и Евгения вместе работали в театре: муж служил актёром, жена занимала должность заведующей гримёрным цехом. В соцсетях пара часто публиковала совместные фотографии.
