СК проверит фигурантов дела о похищении девочки в Смоленске на похожие преступления

11 марта 2026, 00:08

Фото: iStock/Dzurag

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить фигурантов дела о похищении девятилетней девочки в Смоленске на причастность к другим аналогичным преступлениям. Соответствующее распоряжение руководитель ведомства дал в ходе оперативного совещания, сообщает Telegram-канал «Следком».





Напомним, что утром 24 февраля юная школьница вышла на прогулку с тойтерьером на улице Маршала Еременко и не вернулась. Позже мать исчезнувшего ребенка обнаружила во дворе только домашнего питомца.





«Председатель СКР поручил проверить фигурантов уголовного дела на причастность к совершению аналогичных преступлений в отношении несовершеннолетних», — говорится в сообщении «Следкома».