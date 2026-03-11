СК проверит фигурантов дела о похищении девочки в Смоленске на похожие преступления
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить фигурантов дела о похищении девятилетней девочки в Смоленске на причастность к другим аналогичным преступлениям. Соответствующее распоряжение руководитель ведомства дал в ходе оперативного совещания, сообщает Telegram-канал «Следком».
Напомним, что утром 24 февраля юная школьница вышла на прогулку с тойтерьером на улице Маршала Еременко и не вернулась. Позже мать исчезнувшего ребенка обнаружила во дворе только домашнего питомца.
Сразу после этого правоохранители развернули масштабные поисковые мероприятия, к которым подключились десятки добровольцев. Вечером 26 февраля девочку нашли живой в одной из квартир жилого дома в Смоленске. Вместе с ней там находился мужчина 1983 года рождения. Позже силовики задержали и его сожительницу.
Обоим фигурантам предъявили обвинение в похищении несовершеннолетней, суд отправил их под арест на два месяца. При этом сосед семьи потерпевшей рассказал, что между ребенком и совершившим преступление мужчиной была связь.
«Председатель СКР поручил проверить фигурантов уголовного дела на причастность к совершению аналогичных преступлений в отношении несовершеннолетних», — говорится в сообщении «Следкома».