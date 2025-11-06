МВД провело масштабный рейд в одном из российских поселков

06 ноября 2025, 07:00

Силовики провели масштабный рейд в поселке Плеханово под Тулой

Фото: iStock/Dzurag

В поселке Плеханово Тульской области сотрудники УМВД и УФСБ провели рейд, в ходе которого выявили нарушения в области воинского учета. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Полиция Тульской области».





Проверили 137 граждан, 22 человека получили штрафы за неисполнение обязательств. Два местных жителя отправились в сборный пункт военкомата для последующей отправки в армию. Параллельно с этим один человек попал в отдел полиции за пропаганду нацистской атрибутики.



Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили нарушение правил дорожного движения, связанное с управлением автомобилем, имеющим неисправности. В то же время представители ресурсоснабжающих организаций зафиксировали 43 нарушения при подключении к энергосетям.





«Судебными приставами за неуплату задолженностей составлено 24 акта о наложении арестов (описи имущества), изъято 5 транспортных средств, взыскано более 800 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе УМВД.