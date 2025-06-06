06 июня 2025, 22:20

Фото: iStock/ nbriam

Жительница Челябинска упала в колодец и получила травмы, сообщил Телеграм-канал Ural Mash.





Все случилось неподалеку от одного из многоквартирных домов. Момент падения сняла камера видеонаблюдения. На записи видно, что женщина, которая шла по тротуару, упала головой вниз головой — нога гражданки зацепилась за бортик, а сверху ее придавило люком.





«Люди, помогите, пожалуйста!» — кричала женщина.