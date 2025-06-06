Жительница Челябинска упала в колодец и получила травмы
Жительница Челябинска упала в колодец и получила травмы, сообщил Телеграм-канал Ural Mash.
Все случилось неподалеку от одного из многоквартирных домов. Момент падения сняла камера видеонаблюдения. На записи видно, что женщина, которая шла по тротуару, упала головой вниз головой — нога гражданки зацепилась за бортик, а сверху ее придавило люком.
«Люди, помогите, пожалуйста!» — кричала женщина.
Затем ей на помощь из ближайшего к колодцу подъезда поспешил один из жильцов дома. Россиянин помог женщине вылезти и вызвал бригаду скорой помощи. Врачи обнаружили у жительницы Челябинска внутреннюю гематому голеностопа. Пока пострадавшая почти не может пошевелить левой рукой, а травмированная нога у нее посинела и опухла. Отмечалось, что наступать на нее женщине нельзя.