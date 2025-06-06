Суд в Москве отправил в СИЗО похищенного на Ярославском вокзале блогера Арега Щепихина

06 июня 2025, 21:23

Блогера Арега Щепихина отправили в СИЗО на два месяца по делу об экстремизме

Фото: iStock/Zolnierek

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил в СИЗО блогера Арега Щепихина, которого похитили на Ярославском вокзале. Об этом сообщает Telegram-канал «112».