Суд в Москве отправил в СИЗО похищенного на Ярославском вокзале блогера Арега Щепихина

Блогера Арега Щепихина отправили в СИЗО на два месяца по делу об экстремизме
Фото: iStock/Zolnierek

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил в СИЗО блогера Арега Щепихина, которого похитили на Ярославском вокзале. Об этом сообщает Telegram-канал «112».



Отмечается, что блогера обвиняют по статьям Уголовного кодекса России о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о возбуждении ненависти либо вражды.

Решением суда Щепихина арестовали на два месяца.

О Щепихине активно заговорили в Сети после того, как его похитили на Ярославском вокзале в Москве за публичные оскорбления в адрес чеченцев и мусульман.

Позднее в отношении его похитителей также было возбуждено уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий.

Анастасия Чинкова

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