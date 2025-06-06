Суд в Москве отправил в СИЗО похищенного на Ярославском вокзале блогера Арега Щепихина
Замоскворецкий районный суд Москвы отправил в СИЗО блогера Арега Щепихина, которого похитили на Ярославском вокзале. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что блогера обвиняют по статьям Уголовного кодекса России о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о возбуждении ненависти либо вражды.
Решением суда Щепихина арестовали на два месяца.
О Щепихине активно заговорили в Сети после того, как его похитили на Ярославском вокзале в Москве за публичные оскорбления в адрес чеченцев и мусульман.
Позднее в отношении его похитителей также было возбуждено уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий.
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