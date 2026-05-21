Вера Брежнева появилась в Каннах в образе невесты
Вера Брежнева спровоцировала слухи о помолвке кольцом на безымянном пальце
Вера Брежнева показала в соцсетях, как появилась на Каннском кинофестивале в эффектном белом платье, которое поклонники сразу сравнили со свадебным нарядом.
Певица не только вышла в нём на красную дорожку, но и устроила атмосферную фотосессию в номере роскошного отеля.
«Перед дорожкой, после хаоса», — подписала кадры артистка в соцсетях.Особое внимание поклонников привлекло кольцо на безымянном пальце звезды. Украшение тут же спровоцировало слухи о возможной помолвке или новом романе. Сама Вера Брежнева пока никак не комментирует изменения в личной жизни.
На красной дорожке певица охотно позировала фотографам, а затем неожиданно устроила импровизированные танцы под музыку. Пользователи соцсетей отметили, что артистка выглядела расслабленной, счастливой и буквально сияла перед камерами.