Подростки похитили мальчика, избили его и заперли в сарае в Приморье
Трое подростков похитили 11-летнего мальчика, избили его и заперли в сарае в Приморье. Об этом пишет РЕН ТВ.
В посёлке Заводской города Артёма произошёл вопиющий инцидент: трое несовершеннолетних похитили 11-летнего мальчика. Они затолкали ребёнка в автомобиль и отвезли в сарай, где связали его скотчем, избили и бросили одного.
Пострадавший сумел освободиться и самостоятельно добраться до дома, где рассказал о случившемся родителям. Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемых.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
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