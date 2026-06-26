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Подростки похитили мальчика, избили его и заперли в сарае в Приморье

Трое подростков похитили 11-летнего мальчика и заперли в сарае в Приморье
Фото: iStock/mactrunk

Трое подростков похитили 11-летнего мальчика, избили его и заперли в сарае в Приморье. Об этом пишет РЕН ТВ.



В посёлке Заводской города Артёма произошёл вопиющий инцидент: трое несовершеннолетних похитили 11-летнего мальчика. Они затолкали ребёнка в автомобиль и отвезли в сарай, где связали его скотчем, избили и бросили одного.

Пострадавший сумел освободиться и самостоятельно добраться до дома, где рассказал о случившемся родителям. Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемых.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Екатерина Коршунова

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