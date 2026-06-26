Подростки похитили мальчика, избили его и заперли в сарае в Приморье

26 июня 2026, 10:17

Трое подростков похитили 11-летнего мальчика и заперли в сарае в Приморье

Фото: iStock/mactrunk

Трое подростков похитили 11-летнего мальчика, избили его и заперли в сарае в Приморье. Об этом пишет РЕН ТВ.